Die Cephei AG hat sich durch die vielen hundert Seiten Wahlprogramm der Parteien gearbeitet und diese in griffigen Aussagen zusammengefasst. Wer sich eine Meinung bilden möchte, kann sich diese Aussagen wie auf Karteikarten anschauen und ihnen zustimmen oder sie ablehnen. Oder natürlich ignorieren! Und da wir uns im Zeitalter von YouTube, Facebook und Instagram befinden und sich die App auch besonders (aber nicht nur) an Erstwähler richtet, funktioniert das Ganze im Tinder-Stil schnell, eingängig und spielerisch mit einem Wisch der Karteikarte nach rechts oder nach links. Also Zustimmung oder Ablehnung.



Neben den Wahlkampf-Aussagen werden dem Nutzer auch Personen präsentiert, sozusagen als "Setkarte für Politiker". Oder Zitate von Kandidaten, die wir in Print- und Online-Medien, sowie auf Twitter gesammelt haben und stetig weiter sammeln. Ganz neu in der kommenden Version 1.4 werden auch Wahlplakate zur Abstimmung gestellt. Alles nach dem selben Swipe-Prinzip: Die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. Rechts-Swipe oder Links-Swipe.



Die App kann kostenlos unter www.DLex.de/app aus dem Apple App Store geladen werden. Die Statistiken der Ergebnisse, wie auch eine Liste der beliebtesten Politiker, gibt es unter www.DLex.de und mit über 1.000 Downloads täglich alleine im Apple App Store und einer entsprechend großen Nutzeraktivität von derzeit fast einer Million gezogener Karten, sind diese Statistiken auch repräsentativ.



* Die Android App ist derzeit noch nicht im Playstore, wird aber rechtzeitig zur Wahl verfügbar sein.



Über CEPHEI mobile



CEPHEI mobile entwickelt seit 2009 für DAX 30 Unternehmen kundenspezifische Apps für iOS und Android. Das Team aus Informatikern und Designern entwickelt sowohl öffentliche Apps für Zielgruppen wie Endkunden oder Investoren als auch Apps für den Einsatz im Unternehmen oder bei Vertriebspartnern. Je nach Anforderungsprofil werden die Apps nativ, auf Basis von mobile Web Technologien oder als Hybrid mit Cordova entwickelt Neben kompetenter Beratung zu allen Themen rund um mobile Strategien übernimmt CEPHEI mobile bei Bedarf auch alle erforderlichen Prozesse im App Live Cycle inklusive der Betreuung der jeweiligen App-Stores. CEPHEI mobile ist eine Abteilung der Cephei AG. Die Cephei AG entwickelt seit 1990 u.a. DMS, CRM und Web-Applikationen für DAX 30 Unternehmen.



Cephei AG Mies-van-der-Rohe-Straße 1 80807 München



Pressekontakt: Cephei AG Ingo Böhme Tel.: +49-(0)89 - 89 82 67 - 0 Fax: +49-(0)89 - 89 82 67 - 22 E-Mail: mew@cephei.com Internet: www.cephei.com



