EZB entscheidet im Herbst über Geldpolitik - Protokoll

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bei seinen Beratungen am 20. Juli über eine Änderung der Forward Guidance zu den Anleihekäufen beraten, sich aber für eine vorsichtigere Kommunikation und eine geldpolitische Entscheidung im Herbst entschieden. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervor geht, war der Rat wegen des starken Wirtschaftswachstum zuversichtlicher als zuvor, dass das Inflationsziel erreichbar ist. Er sah aber noch nicht genügend Anhaltspunkte für eine grundlegend stärkere Inflationsdynamik. Außerdem äußerte sich der EZB-Rat beunruhigt über die Möglichkeit, dass es an den Finanzmärkten, darunter dem Devisenmarkt, "in der Zukunft" zu einem Überschießen kommen könnte.

Euroraum-Inflation bleibt wie erwartet bei 1,3 Prozent

Die Inflationsentwicklung im Euroraum ist im Juli wie erwartet verlaufen. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise wie schon im Juni mit einer Jahresrate von 1,3 Prozent, während die Kerninflationsrate auf 1,2 (Vormonat: 1,1) Prozent zulegte. Damit wurden die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung wie erwartet bestätigt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent und die Kernverbraucherpreise um 0,6 Prozent, was die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte so auch erwartet hatten.

Exporte der Eurozone steigen im Juni langsamer als Importe

Die Exporte der Eurozone sind im Juni weniger stark als die Importe gestiegen. Nach ersten Schätzungen der Statistikbehörde Eurostat lagen die Warenausfuhren des Euroraums in die restliche Welt bei 187,2 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Einfuhren von dort beliefen sich auf 160,7 Milliarden Euro. Das waren 6,2 Prozent mehr als im Juni 2016. Der Überschuss im Warenverkehr sank demgemäß auf 26,6 (Vorjahr: 28,9) Milliarden Euro.

Merkel distanziert sich von Mietpreisbremse - Applaus und Kritik

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Mietpreisbremse für gescheitert erklärt und damit unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während ihre Aussagen aus der Wirtschaft begrüßt wurden, kam von der Opposition Kritik. Der Wirtschaftsrat der CDU unterstützte "die klare Distanzierung Angela Merkels von der Mietpreisbremse". Merkel hatte am Mittwoch bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Koblenz laut Berichten eingeräumt, die Mietbremse habe ihre "Wirkung verfehlt" und das Problem nicht gelöst, und eine Offensive für den Wohnungsneubau gefordert.

Landtagsausschuss empfiehlt Aufhebung der Immunität von AfD-Chefin Petry

Der Immunitätsausschuss des sächsischen Landtags hat am Donnerstag einstimmig die Aufhebung der Immunität von AfD-Chefin Frauke Petry empfohlen. Der Ausschuss entsprach damit einem Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden, die gegen Petry wegen des Verdachts des Meineids ermittelt, wie die Ausschussvorsitzende Christine Clauß (CDU) in Dresden mitteilte. Die Staatsanwaltschaft führt seit fast einem Jahr Ermittlungen gegen Petry wegen des Verdachts des Meineids.

CDU, Grüne und FDP wollen nach Bundestagswahl nicht mit Sondierungen warten

Nach der Bundestagswahl am 24. September wollen CDU, FDP und Grüne anders als die SPD mit Gesprächen zur Regierungsbildung nicht bis zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober warten. Den Wählern sei kaum zu vermitteln, "wenn in Berlin in der Zeit des niedersächsischen Wahlkampfs nicht gearbeitet wird", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Grosse-Brömer (CDU), der Rheinischen Post.

Wirtschaftsforscher beklagen Stagnation in Bildungssystemen der Bundesländer

Die Bundesländer kommen nach Ansicht von Wirtschaftsforschern bei der Verbesserung ihrer Bildungssysteme kaum noch voran. Der am Donnerstag vorgelegte Bildungsmonitor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kommt zu dem Ergebnis, dass die Fortschritte der Länder deutlich nachließen. Die leistungsfähigsten Bildungssysteme haben demnach Sachsen, Thüringen und Bayern, am Ende der Rangliste stehen Nordrhein-Westfalen, Bremen und Berlin.

Diakonie warnt vor drohender Hungersnot in Ostafrika

Die Hälfte der Bevölkerung Somalias, knapp sieben Millionen Menschen, leidet nach Angaben der Diakonie Katastrophenhilfe wegen akuter Trockenheit an Hunger. "Die Menschen mussten aufgrund der Dürre ihre Felder verlassen und sind mittellos in die Hauptstadt geflohen", sagte der Leiter der Organisation, Martin Keßler, am Donnerstag in Berlin. Demnach ist die Zahl der Binnenflüchtlinge in dem ostafrikanischen Land mittlerweile auf mehr als 1,8 Millionen Menschen gestiegen.

Einzelhandelsumsatz Juli +0,3% gg Vm; +1,3% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Juli PROG: +0,4% gg Vm; +1,7% gg Vj

