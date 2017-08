Donald Trump bezieht jede Position und keine. Das ist ein Mangel an moralischer Führung, der auch der Wirtschaft schadet.

Wer auf vielen Seiten steht, steht auf keiner. Das mag man als opportunistisch geschickten Schachzug betrachten. Wer auf keiner Seite steht, tut ja niemandem weh. Ganz so einfach ist es aber nicht. Seit Tagen verläuft ein Riss durch die US-Wirtschaft, seit bei einem Aufmarsch von Ku-Klux-Klan und Neonazis in Charlottesville ein mutmaßlicher Rechtsextremist mit dem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gerast war, eine Frau getötet und mehrere Menschen verletzt hatte. US-Präsident Donald Trump weigerte sich, Position zu beziehen. Er sieht die Verantwortung "on many sides".

Für CEOs gilt das Primat der Wirtschaft. US-Nobelpreisträger Milton Friedman hat das 1970 auf den Punkt gebracht: "The business of business is business." Gibt es in der Wirtschaft eine Verantwortung jenseits von Ergebnisverantwortung? Aus moralischer Perspektive muss das jede Chefin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...