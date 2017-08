Wegen des Brexits schnallen die Briten den Gürtel enger. Laut einer Umfrage gaben 53 Prozent im Frühjahr weniger Geld aus. Einen derart großen Anteil an sparsamen Briten hat es in Umfragen seit 2015 nicht mehr gegeben.

Die nach dem Anti-EU-Votum mit stark steigenden Preisen konfrontierten Briten halten einer Umfrage zufolge ihr Geld zusammen. Rund 53 Prozent der vom Marktforschungsinstitut Nielsen befragten Bürger sagten in der am Donnerstag veröffentlichten Studie, dass sie sich im Frühjahr finanziell einschränken mussten. Einen derart großen Anteil an sparsamen Briten hat es in den Umfragen seit 2015 nicht mehr gegeben.

Auch bei den Einzelhändlern fällt das Umsatzplus nicht mehr so üppig aus wie zuletzt: Im Juli legten die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent zu. Im Juni lag das Plus noch bei 2,8 Prozent. Für Haushaltsgeräte gaben die Briten im Juli 0,4 Prozent weniger ...

