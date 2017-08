Der Markt für gebrauchte Diesel ist aus dem Gleichgewicht geraten. Gerade die Rabatt-Aktionen der Hersteller beschleunigen den Wertverfall der Gebrauchten noch zusätzlich, wie verschiedene Test-Käufe zeigen.

Der Opelhändler sieht aus, wie man sich einen Opelhändler vorstellt. Kleines Büro, kariertes Hemd, freundliches Lächeln. Vor dem Büro parkt ein Opel Mokka, auf den Fliesen im Büro sitzt ein Kunde und erkundigt sich nach einem Neuwagen. Seinen alten Diesel möchte er in Zahlung geben. Der Verkäufer strahlt wie der Opel Mokka vor seinem Büro. Was man denn derzeit fahre, will er wissen. "Einen Audi A3, Baujahr 2009, Diesel mit Umweltsiegel Euronorm 5", sagt der Kunde. Das Lächeln des Verkäufers wird mitleidig.

Szenen wie bei diesem Opel-Händler erlebt man dieser Tage in so gut wie allen Autosalons der Diesel-Republik Deutschland. Je mehr Hersteller der Dieselskandal um manipulierte Abgaswerte in seinen Dunstkreis zieht und je weitreichender die Anschuldigungen werden, desto ramponierter wird das Image des Selbstzünders. Gleichzeitig hat in Stuttgart ein Gericht den Weg für Dieselfahrverbote frei gemacht. Vieles spricht dafür, dass München und andere Städte nachziehen könnten.

Gebrauchte Diesel-Pkw fallen - getrieben durch diese Negativschlagzeilen - fast täglich in ihrem Wert. Verstärkt wird die Entwertung noch durch den Dieselgipfel mit der Politik, der eigentlich das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen sollte. Bei dem Gipfel verpflichteten sich die Hersteller zu Rabattaktionen, um ältere Diesel-Dreckschleudern von der Straße zu holen. Doch die Rabatte für Neuwagen gelten nur bei der Verschrottung von Diesel-Pkw der Abgasnorm Euro 1 bis 4. Gerade diese Prämien würden laut einer Studie der Universität Duisburg-Essen "den Kauf junger Gebrauchtwagen weniger attraktiv machen", wodurch mit einem Preisrutsch im Segment junger Gebrauchtwagen gerechnet werden müsse.

Test-Käufe zeigen: Der Preisverfall ist ernüchternd

Doch was sind die Diesel-Pkw mit Euro 5 und 6, die von der Rabattaktion ausgenommen sind, dann überhaupt noch wert? Die WirtschaftsWoche hat mehrere Test-Käufe bei Autohändlern durchgeführt und mit Experten gesprochen. Das Ergebnis ist ernüchternd und bestätigt nicht nur den rasanten Preisverfall der Diesel-Pkw, sondern zeigt auch, wie wenig Verantwortung die Hersteller und Händler für die Schrottkisten übernehmen wollen.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...