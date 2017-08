Von Austen Hufford

NEW YORK (Dow Jones)--Der Einzelhandelsriese Wal-Mart hat seinen Umsatz im zweiten Quartal anders als viele Konkurrenten gesteigert. Der Gewinn sank zwar, aber nicht so stark wie befürchtet.

Der Umsatz stieg in dem am 28. Juli beendeten Berichtsquartal um 2,1 Prozent auf 123 Milliarden Dollar. Flächenbereinigt betrug das Wachstum 1,8 Prozent. Es war der zwölfte Anstieg in Folge. Die Online-Erlöse in den USA schossen um 60 Prozent empor.

Der Gewinn sank jedoch wegen hoher Investitionen - unter anderem in die E-Commerce-Aktivitäten - auf 2,9 von 3,77 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Sonderposten betrug der Gewinn je Aktie 1,08 Dollar, das war ein Cent mehr als von Analysten erwartet.

Im aktuellen Geschäftsjahr 2017/18 erwartet Wal-Mart einen Gewinn je Aktie von 4,18 bis 4,28 Dollar, bereinigt um Sonderposten werden 4,30 bis 4,40 Dollar angepeilt. Im laufenden dritten Quartal rechnet der Konzern mit 90 bis 98 Cent Gewinn je Anteilsschein. Die von FactSet befragten Analysten erwarten bislang im Gesamtjahr 4,36 Dollar und im dritten Quartal 97 Cent.

