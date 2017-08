In Zeiten von faktisch abgeschafften Zinsen sind Dividenden-Aktien beliebt wie selten zuvor. Aus gutem Grund, denn alleine die Dax-Aktionäre konnten sich in diesem Jahr über eine Rekord-Ausschüttung in Höhe von 31,7 Milliarden Euro freuen - neun Prozent mehr als im Vorjahr. Der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2015 (29,8 Milliarden Euro) wurde um sieben Prozent übertroffen.Entscheidend...

