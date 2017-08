Die Fabrikation von Futterflocken in der Stärkefabrik war kriegsbedingt und mit Ende des 2. Weltkriegs wurde auch der Betrieb zurückgefahren. Im Dezember 1946 meldet Emile Egger seine Pumpe in 25 Staaten zum Patent an und eröffnet seine eigene Pumpen-Fabrik. Am 29. Oktober 1947 läuft die erste Drehbank der Pumpenfabrik Emile Egger an und die junge Firma produziert mit zwei Angestellten und zwei Arbeitern die ersten eigenen Pumpen. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...