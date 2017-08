Frankfurt - In Indien dürfte die Weizenernte dieses Jahr ein Rekordniveau erreicht haben, so die Analysten der Commerzbank.Laut dem dortigen Landwirtschaftsministerium seien im zu Ende gegangenen Erntejahr bis einschließlich Juni 98,4 Mio. Tonnen Weizen geernet worden. Gegenüber der Schätzung von Mai bedeute dies eine um 1 Mio. Tonnen höhere Ernte. Es sei daher vorstellbar, dass Indien Weizen exportiere. Nennenswerte Weizenexporte Indiens habe es zuletzt in den Jahren 2012-2015 gegeben. Allerdings lägen die indischen Weizenlagerbestände laut USDA aktuell bei 10 Mio. Tonnen und damit deutlich unter dem Niveau von 2012, was das Exportpotenzial begrenzen dürfte. Nennenswerter Preiseinfluss dürfte von den Meldungen aus Indien daher nicht ausgehen.

