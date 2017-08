Frankfurt - Die Metallpreise zündeten gestern erneut sämtliche Raketen und schossen nach oben, allen voran Blei und Zink, so die Analysten der Commerzbank.Die Preisrally setze sich heute Morgen fort. Blei sei gestern um 5,7% gestiegen und koste heute Morgen zeitweise 2.540 USD je Tonne. Zink habe die psychologisch wichtige Marke von 3.000 USD je Tonne durchbrochen, was zu technisch bedingten Anschlusskäufen geführt und den Preisanstieg verstärkt habe. Am Ende des Tages habe ein Plus von 5,4% zu Buche gestanden. Heute Morgen steige Zink weiter auf 3.150 USD je Tonne und damit den höchsten Stand seit Oktober 2007. Auch in Shanghai koste Zink so viel wie zuletzt vor fast zehn Jahren. Zum Preisanstieg seit gestern würden Produktionsdaten aus China beitragen. Wie das Nationale Statistikbüro berichtet habe, sei die chinesische Zinkproduktion im Juli sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vormonat deutlich auf 476.000 Tonnen zurückgegangen. Auf Tagesbasis (15.400 Tonnen) sei dies die geringste Menge seit über drei Jahren gewesen.

