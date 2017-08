Frankfurt - Die Ölpreise blieben sowohl von der Rally der Industriemetalle als auch vom abermals kräftigen Abbau der US-Rohöllagerbestände gestern unberührt und fielen sogar leicht, so die Analysten der Commerzbank.Brent handle am Morgen bei 50,5 USD je Barrel, WTI bei knapp 47 USD je Barrel. Die Lagerdaten des US-Energieministeriums seien auf den ersten Blick erfreulich ausgefallen. Denn die gesamten US-Rohölbestände seien um knapp 9 Mio. Barrel gefallen. In den letzten sieben Wochen seien die Vorräte um knapp 43 Mio. Barrel gefallen und würden sich damit auf dem niedrigsten Niveau seit Januar 2016 befinden. Doch die anderen Aspekte des Lagerberichts seien weniger positiv gewesen. So sei es zum zweiten Anstieg der Rohölbestände in Cushing in Folge gekommen, was auf eine reichliche Versorgung mit Rohöl im Landesinneren hindeute. Verantwortlich hierfür sei eine kräftig steigende Rohölproduktion, die mit 9,5 Mio. Barrel pro Tag nur noch knapp unter dem Spitzenniveau vom Frühjahr 2015 liege.

