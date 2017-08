Im Übernahmepoker um den Bremsenhersteller Haldex haben sich dessen Aktionäre auf die Seite des Konkurrenten Knorr-Bremse geschlagen. Noch ist das Ringen um den den schwedischen Zulieferer aber nicht entschieden.

Etappensieg für Knorr-Bremse im Übernahmepoker um den schwedischen Bremsenspezialisten Haldex: Auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Haldex in Stockholm konnte sich das Familienunternehmen aus München mit seiner Forderung durchsetzen, das Management der Schweden müsse mit dem deutschen Autozulieferer "zügig, effizient und loyal" zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass Haldex den Antrag von Knorr-Bremse auf Verlängerung der Angebotsfrist unterstützen muss. Über die Verlängerung der Frist will die schwedische Börsenaufsicht in den kommenden Wochen entscheiden.

Das Ergebnis der Abstimmung bedeutet eine Niederlage für das Haldex-Management, das sich einstimmig gegen die Übernahme durch Knorr-Bremse ausgesprochen hatte. Der monatelange Übernahmepoker habe das operative Geschäft von Haldex bereits negativ beeinflusst, Kunden seien verunsichert und einige Verträge wegen der unklaren Situation nicht zustande gekommen, hatte Haldex Ende Juni mitgeteilt.

Trotz dieses Erfolgs ist der Ausgang des seit vergangenem Jahr laufenden Übernahmepokers aber ...

