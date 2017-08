Hamburg (ots) -



Der Hamburger SV präsentiert mit Popp Feinkost erstmals einen Ärmelsponsor, der zugleich als Exklusivpartner einsteigt.



Pünktlich zum Start der aktuellen Bundesliga-Saison 2017/18 verkünden der HSV und die Popp Feinkost GmbH ihre Partnerschaft. Für zunächst zwei Jahre steigt das norddeutsche Unternehmen mit der Marke Popp als Ärmel-, Exklusiv- und Feinkostpartner beim HSV ein.



"Mit Popp Feinkost haben wir einen starken Ärmel- und Exklusivpartner aus der Region hinzugewonnen", freut sich Heribert Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender der HSV Fußball AG. "Sichtbar wird das Sponsoring insbesondere durch die prominente Markenpräsenz auf dem linken Ärmel unseres HSV-Trikots. Wir freuen uns auf die Partnerschaft und haben bereits verschiedene Ideen entwickelt, auf deren Umsetzung sich auch die HSV-Fans in den kommenden zwei Jahren freuen dürfen."



Dabei umfasst das Sponsorenpaket neben der Präsenz auf dem Trikotärmel auch klassische Werbemaßnahmen wie Stadionbanden, Logo-Tafeln u. ä. sowie zusätzlich die Möglichkeit, sich auf Vereinsevents der Fangemeinde zu präsentieren und weiter bekannt zu machen.



"Der HSV ist dazu ein hervorragender Partner und passt zum Konzept unserer Marke. Beide Marken sind im Norden zu Hause und dennoch in ganz Deutschland eine Institution", erklärt Alexander Schmolling, Marketingleiter der Popp Feinkost GmbH, zufrieden.



Popp Feinkost, einer der Marktführer im deutschen Handel für Feinkostsalate, Brotaufstriche und Kartoffelconvenience-Produkte, möchte durch den Kontakt zu den Fans neue Zielgruppen erreichen und dadurch die Bekanntheit der Marke steigern.



Johannes Haupt, Senior Director beim HSV-Vermarktungspartner Lagardère Sports, ergänzt: "Die Partnerschaft mit dem HSV bietet Popp Feinkost vielseitige Möglichkeiten, seine Markenbekanntheit im Norden und bundesweit weiter auszubauen und mit den Fans in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, die Partnerschaft zu aktivieren und zu begleiten."



