NEW YORK (Dow Jones)--Die Lage der Industrie in der Region Philadelphia ist im August etwas besser als erwartet. Der Konjunkturindex der Federal Reserve Bank of Philadelphia sank auf 18,9 (Vormonat: 19,5) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 16,0 prognostiziert. Ein Philly-Fed-Index über null deutet auf eine positive Konjunkturentwicklung im verarbeitenden Gewerbe hin. Der Philly-Fed-Index erfasst die Industrie in der Schlüsselregion im Nordosten und gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die US-Produktion.

Der Index der Auftragseingänge stieg auf 20,4 (2,1) Punkte, während der Beschäftigungsindex auf 10,1 (10,9) Punkte nachgab. Der Index der Auslieferungen erhöhte sich auf 29,4 (12,2) Punkte und der Index der Lieferzeiten auf 10,5 (7,4) Punkte. Der Index der bezahlten Preise kletterte auf 21,1 (19,1) Punkte und der Index der erzielten Preise auf 13,5 (9,0) Punkte.

