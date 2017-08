Starke Kupfer-Nachfrage Dank der Konjunktur in Europa und vielen Emerging Markets. Schub für Gold nach dem FED-Protokoll - Wo sind die Aussichten besser: bei Industrie- oder Edelmetallen, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Bau-Boom in China, das befeuert Kupfer. Niedrige Erwartungen an steigende US-Zinsen. Das hilft dem Goldpreis. Michael Blumenroth von der Deutschen Bank wiegt im Gespräch mit Antje Erhard ab, wo die Aussichten besser sind: bei Industrie- oder bei Edel-Metallen.