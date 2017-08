Der Euro-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zeugt von Mutlosigkeit. Daher sollte die Bundesbank jetzt Flagge zeigen.

Mitten im Sommerloch ist der Euro plötzlich wieder in aller Munde. Und das nicht nur wegen seines unerwarteten Höhenflugs am Devisenmarkt, sondern auch wegen des jüngsten Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts. Am Dienstag haben die Richter das Verfahren zum Anleihekauf (PSPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) ausgesetzt und den Richtern des Europäischen Gerichtshofs zur Vorabentscheidung vorgelegt. Hintergrund sind die Klagen mehrerer Euro-Kritiker, die in den Anleihekäufen verbotene monetäre Staatsfinanzierung sehen. Schon in den Verfahren zum EZB-Beschluss über selektive Käufe einzelner Staatsanleihen hatte Karlsruhe die Europa-Richter um ihr Urteil gebeten. Diese wischten ...

