Auf Steuernachzahlungen können jährlich sechs Prozent Zinsen fällig werden. Das Finanzgericht Münster hält das trotz Niedrigzinsphase für verfassungskonform - doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.

Vor dem Finanzgericht Münster haben Steuerzahler am Donnerstag eine Schlappe erlebt. Geklagt hatte ein Ehepaar aus Witten, das für die Jahre 2010 und 2011 Steuern nachzahlen sollte. Die endgültigen Steuerbescheide kamen erst 2016 und Ende 2013. Dadurch fielen auf die Steuernachforderungen auch noch Zinsen an - satte 0,5 Prozent pro Monat, also sechs Prozent pro Jahr. Dieser Zinssatz ist im Gesetz schon seit 56 Jahren verankert. Angesichts der Niedrigzinsphase hielt das Ehepaar ihn aber für verfassungswidrig. In ihrer Klage, die vom Bund der Steuerzahler (BdSt) unterstützt wird, führten sie aus, dass der Zinssatz ihrer Meinung nach zwischen den Soll- und Habenzinsen liegen solle und sich "um die drei Prozent, keinesfalls aber über vier Prozent pro Jahr bewegen" dürfte.

Das Finanzgericht sah das anders und hat die Klage abgewiesen. Zugleich ließen die Richter aber die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zu (Az.: 10 K 2472/16). Dort sind schon ähnliche Verfahren anhängig, diese beziehen sich aber auf Zeiträume, in denen die Marktzinsen noch höher lagen.

In ihrer mündlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...