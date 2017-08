Die US-Börsen sind am Donnerstag belastet von einem Streit zwischen Präsident Donald Trump und hochrangigen Managern mit Minuszeichen in den Handel gestartet. Die Aktien von Cisco Systems stehen auf den Verkaufslisten.

Wegen der Kritik an seinen Äußerungen zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Virginia löste Trump zwei Beratergremien mit Konzernchefs auf. Börsianer zweifelten deshalb an der Umsetzung seines Wirtschaftsplans.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab in den ersten Handelsminuten 0,2 Prozent auf 21.973 Punkte nach. Der breiter ...

