Berlin (ots) - Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft setzt sich für die kulturelle Kompetenzbildung von Führungskräften in der Wirtschaft ein und bietet seit 2010 das exklusive Exzellenzprogramm Cultural Executive Education Program (CEEP) an. Im Herbst geht das Programm im bewährten Format, aber unter neuen Namen an den Start: Künftig firmiert das Angebot unter dem Titel ACT for Management - Active Creative Training für Führungskräfte.



Kultur und Wirtschaft basieren auf denselben Voraussetzungen: Kreativität, Mut zum Aufbruch und Drang nach Erneuerung. Modernes Management und Unternehmertum brauchen vielseitig gebildete Persönlichkeiten, die über die Fähigkeit verfügen, innovative Denkansätze zu entwickeln, und die bereit sind, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das einzigartige Weiterbildungsprogramm für junge Führungskräfte in der Wirtschaft schärft kulturelle Kompetenzen, vermittelt kreative Techniken und bereichert HR-Entwicklungsstrategien von Unternehmen. Junge Führungskräfte erleben die Kunstfelder Schauspiel, Poetry Slam, Bildende Kunst und Musik nicht nur theoretisch, sondern sie agieren selbst und trainieren über das Erproben künstlerischer Prozesse eigene Führungsqualitäten. In der Interaktion mit Intendanten, zeitgenössischen Künstlern, Dirigenten oder Schauspielern werden neue Lösungswege für Problemstellungen in der Arbeitswelt aufgezeigt, die Reflexionsfähigkeit gestärkt und innovatives Denken gefördert. Partner des maßgeschneiderten Weiterbildungsprogramms sind renommierte Kulturinstitutionen der Hauptstadt.



Auf Anfrage von Unternehmen konzipiert der Kulturkreis außerdem individuelle kunstbasierte Trainingsmodule für Führungskräfte und Mitarbeiter an den jeweiligen Firmenstandorten. Weitere Informationen zum Exzellenzprogramm ACT for Management finden Sie unter www.kulturkreis.eu/act.



Nächster Termin im Herbst 2017: 3./4. November sowie 17./18. November 2017 in Berlin. Interessenten können sich an Amelie Artmann (a.artmann@kulturkreis.eu) oder Sabrina Schleicher (s.schleicher@kulturkreis.eu) wenden.



