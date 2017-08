Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das Warten hat ein Ende: Am Freitag, 25. August 2017, 20.00 Uhr, startet das funk-Gaming-Format "Game Two" mit den Rocket Beans in die dritte Staffel. Von der Gamescom, Publikumsmesse für Video- und Computerspiele, begrüßt das Ensemble um Daniel Budiman, Nils Bomhoff, Etienne Gardé, Simon Krätschmer, Sofia Kats und Lara Trautmann die Community mit "Moinmoin und Hallo".



Aus einem mobilen Studio berichtet das "Game Two"-Team von der Gamescom und spricht mit Spielentwicklern über ihre neuen Werke und mit Fans über ihre Messeerfahrungen. Außerdem verleiht "Game Two" zum ersten Mal den "Game Two Award" für herausragende Verdienste in elf verschiedenen Kategorien. Die Berichterstattung von der Messe erstreckt sich über zwei Ausgaben. Die neuen Folgen sind freitags um 20.00 Uhr auf rocketbeans.tv abrufbar. Anschließend gibt es jede Sendung auf dem offiziellen "Game Two"-YouTube-Channel und auf funk.net zu sehen.



"Game Two" ist die Sendung über Computer- und Videospiele im deutschen (Internet)-Fernsehen. Durch mit Witz und Ironie geschriebene Einspieler erhalten die Zuschauer jede Woche Einblicke in die Games-Kultur. Denn der kreativ-augenzwinkernde Umgang mit Gaming-Klischees oder stereotypen Figuren ist dem Team genauso wichtig wie die journalistisch-kritische Auseinandersetzung mit den Spielen. Eine Live-Strecke ergänzt die Einspieler, in der die vorgestellten Spiele im Studio diskutiert und um Meinungen aus der Community angereichert werden.



Pressekontakt:



funk Presse-Team, Telefon: 0170 - 9177990, presse@funk.net



ZDF-Pressestelle: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos und Videomaterial sind nach Akkreditierung erhältlich unter: http://presse.funk.net/pressemeldung/gametwo



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121