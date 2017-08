Uznach - Zufriedene Töne schlägt man bei der Bank Linth nach dem ersten Halbjahr 2017 an. Es sei ein erfolgreicher Geschäftsverlauf gewesen, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsleitung, David Sarasin, anlässlich der Medienkonferenz am Donnerstag. Alle Geschäftsbereiche hätten zu dem Wachstum beigetragen und auch für das zweite Halbjahr stünden die Zeichen nicht schlecht.

"Vorausgesetzt, dass sich die Markkonditionen und das allgemeine Umfeld in der zweiten Jahreshälfte nicht grossartig verändern, dürften wir ein ähnliches Wachstum wie in den ersten sechs Monaten erzielen", kündigt der Manager an. Dabei könnte gerade die Kostenseite aber in den nächsten sechs Monaten besser als in der ersten Jahreshälfte ausfallen.

Das liegt daran, dass die Sanierung des Hauptsitzes in Uznach abgeschlossen ist. Er alleine hatte beim Sachaufwand im ersten Halbjahr für einen Anstieg von etwa 1 Mio CHF gesorgt. "Diese Kosten werden im weiteren Verlauf nicht noch einmal anfallen", so Sarasin.

Weniger Kosten im zweiten Halbjahr

Um bei den Kosten zu bleiben: Insgesamt sind die Sachaufwendungen um 1,5 Mio CHF auf 14,5 Mio CHF gestiegen. Die halbe Million geht auf das Konto der neuen digitalen Lösungen, die in Betrieb genommen wurden. Hier wiederum werde es auch weiterhin zu Kosten kommen, da die Prozesse durchgehend verbessert und bearbeitet werden. ...

