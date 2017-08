Köln - Zusätzlich zu traditionellen Bedrohungen stehen Finanzinstitute und Marktinfrastrukturen vor wachsenden Herausforderungen in Form von Cyber-Security-Bedrohungen, so die Experten von AXA Investment Managers.Vor allem die Digitalwirtschaft sei aus einer Vielzahl an Gründen anfällig für Cyberangriffe, wisse Laurent Clavel, Leiter Research & Investment Strategy bei AXA Investment Managers (AXA IM). "Clouds, Onlineplattformen und Netzwerke sorgen dafür, dass der Grad der Vernetzung immer weiter steigt. Die Auswirkungen von Cyberangriffen werden dadurch verstärkt und gehen weit über die attackierten Firmen oder Individuen hinaus." Darüber hinaus mache die Innovationskultur der Digitalwirtschaft sie angreifbarer. "Das Rennen, die Märkte zu erobern, wird angetrieben von netzwerkbasierten Geschäftsmodellen. Dabei übertrumpft Geschwindigkeit häufig die Sicherheit gemäß dem Motto 'Jetzt veröffentlichen, später ausbessern'", erkläre Laurent Clavel.

