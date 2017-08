NEW YORK (dpa-AFX) - Ein wieder anziehender US-Dollar hat den Anlegern an den US-Aktienmärkten am Donnerstag die Kauflaune verdorben. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,30 Prozent auf 21 959,06 Punkte. Zuletzt hatte sich der Leitindex drei Tage in Folge etwas vom vorangegangenen Kursrückschlag erholt. Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,19 Prozent auf 2463,45 Punkte abwärts. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,33 Prozent auf 5898,04 Punkte.

Überwiegend gute US-Konjunkturdaten hatten Börsianern zufolge keinen großen Einfluss auf die Kurse. So fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet. Das Geschäftsklima in der Region Philadelphia trübte sich im August weniger stark als erwartet ein. Die Industrieproduktion stieg im Juli geringer als vorausgesagt. Der Index der Frühindikatoren für Juli kletterte wie prognostiziert./edh/men

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0192 2017-08-17/16:13