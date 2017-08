Den Haag - Die Erholung des Wirtschaftswachstums in China hat sich trotz einiger dämpfender Faktoren bis in die erste Jahreshälfte 2017 fortgesetzt, so Colin Liang, Portfolio Manager Emerging Markets Aktien bei NN Investment Partners.Für die chinesische Regierung hätten der Schuldenabbau und eine systematische Risikokontrolle an den Finanzmärkten an erster Stelle gestanden. Die People's Bank of China (PBOC) habe schrittweise die Interbankenliquidität verknappt und es seien Beschränkungen beim Immobilienkauf eingeführt und die Hypothekenzinsen angehoben worden. Trotzdem sei der Li Ke Qiang Index, ein Barometer für Chinas Wirtschaft auf Basis von Kreditvergabe, Bahnfracht und Energieverbrauch, nach wie vor hoch, was auf eine echte Konjunkturstärke hindeute. Die meisten Unternehmen hätten im ersten Quartal 2017 hohe Gewinne gemeldet, und diese Dynamik werde sich vermutlich im zweiten Quartal fortsetzen.

