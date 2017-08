Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom 19. August bis 15. September 2017 findet mit sportspaß Summerfit 2017 ein 4-wöchiges Fitness-Festival an den schönsten Plätzen Hamburgs statt. Sportspaß e.V. - mit über 70.000 Mitgliedern größter Freizeitsportverein Deutschlands - lädt dazu alle Hamburgerinnen und Hamburger ein, kostenlos an mehr als 30 Fitness-Events teilzunehmen. Im Angebot sind dabei beliebte Sportangebote, wie Pilates, Yoga, Functional Training, Fitnessboxen, Salsa-Fitness, Stadtläufe und viele weitere Gruppenkurs-Highlights. Die Angebote finden unter freiem Himmel an den schönsten Plätzen Hamburgs statt, unter anderem auf dem Spielbudenplatz, am Altonaer Balkon, in Planen un Bloomen, im Jaenisch Park, am Elbstrand oder auf der Dacharena von Karstadt Sports in der Innenstadt. Eine Übersicht über alle Termine, Kurs-Inhalte und Veranstaltungsorte steht unter http://summerfit.de bereit. Die Teilnahme ist für alle sportspaß-Mitglieder und Nichtmitglieder frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.



Summerfit 2017 startet am 19. August 2017 um 19 Uhr mit der großen Opening-Fitness-Party auf dem Spielbudenplatz im Herzen von St. Pauli. Top-Presenter laden mit Workouts, Fight-Classes, Functional Training und Dance alle Teilnehmer mit einem tollen Mix aus Fitness & Party zum Mitmachen ein.



Über sportspaß



sportspaß ist Hamburgs größter Freizeitsportverein mit mehr als 70.000 Mitgliedern. sportspaß bietet 1650 Sportangebote pro Woche in Hamburg für nur 9,30 Euro pro Monat, viel Spaß in 7 sportspaß-Centern und über 80 Schulhallen. Eine besonders nette Atmosphäre und qualifizierte Trainer - das ist sportspaß. Ob Fitness, Wellness, Tanz oder Ballsport. Es gibt kaum etwas, dass es bei sportspaß nicht gibt. Wir haben das passende Angebot für Dich - egal ob Anfänger oder fortgeschritten - schau doch mal vorbei. Wir freuen uns auf Dich!



OTS: sportspaß e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127637 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127637.rss2



Pressekontakt: Sportspaß e.V. Kristina Vock Center Altona Paul-Nevermann-Platz 13 22765 Hamburg Telefon: 040-39 80 88 84 Fax: 040-39 80 88 88 E-Mail: kristina.vock@sportspass.de www.sportspass.de Weitere Bilder auf Anfrage