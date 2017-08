BerlinSchwarzach am Main - Axel Springer-Aktie: Medienkonzern übertrifft Erwartungen! Aktienanalyse Die Digital-Strategie bei Axel Springer (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) macht sich zusehends bezahlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...