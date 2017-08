In der spanischen Millionen-Metropole Barcelona ist am Donnerstag ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen sollen dabei verletzt worden sein, hieß es in ersten Medienberichten.

Der Vorfall ereignete sich an der bekannten Touristen-Meile "La Rambla" auf Höhe der Seitenstraße Carrer de la Canuda. Unter den Passanten brach teilweise Panik aus. Auf Bildern in sozialen Netzwerken waren mehrere auf dem Boden liegende Personen zu sehen, zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Über die weiteren Hintergründe war zunächst nichts bekannt.