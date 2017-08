Es wird wieder mal über True Fruits geredet: weniger wegen seiner Smoothies, sondern vielmehr wegen einer neuen Kampagne. Diesmal provoziert der Mittelständler mit Anspielungen auf Rechtspopulismus in Österreich.

"Bei uns kannst du kein Braun wählen!", prangt in großen Lettern auf dem Plakat. Daneben zu sehen: drei Saftflaschen, jeweils in den Farben Schwarz, Rot und Gelb. Der deutsche Smoothie-Hersteller True Fruits zeigt jetzt auch Flasche in Österreich - und sorgt damit für gespaltene Gemüter unter den Verbrauchern. "Die armen Menschen bei @truefruits, die sich mit so viel geballter Dummheit auseinander setzen müssen", twittert eine Nutzerin. Eine andere Userin meint wiederum: "Werbung mit Humor, die der Gesellschaft auf den Zahn fühlt und Reaktionen auslöst."

Unter dem Hashtag jetztoesterreichts hat der Bonner Mittelständler in dieser Woche seine intern entwickelte Kampagne im Nachbarland gestartet. Bis zum 27. August will True Fruits mehr als 75 Millionen Menschen mit seiner Botschaft erreichen. Auf drei Werbebannern sind jeweils drei Flaschen in Deutschland-Farben zu sehen, daneben Slogans wie "Noch mehr Flaschen aus dem Ausland" oder "Eure Heimat braucht uns jetzt". Besonders empören sich manche User in sozialen Netzwerken über ein Werbebild mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...