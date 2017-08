Kommt der Flieger zu spät, gibt es eine Entschädigung. Das gilt auch für insolvente Airlines. Dass Passagiere von Air Berlin ihr Geld aber sehen werden, ist höchst fraglich. Und es gibt noch mehr schlechte Nachrichten.

Nicht erst seit der Insolvenz steht Air Berlin in den Schlagzeilen. Schon länger klagen Kunden über zahlreiche Flugverspätungen und -ausfälle. Passagiere haben in solchen Fällen Anspruch auf Entschädigung. Ob die Krisen-Airline die jetzt aber noch auszahlen kann, ist unwahrscheinlich. Das Handelsblatt beantwortet die wichtigsten Fragen - mit oftmals unerfreulichen Antworten.

Gibt es weiterhin Entschädigungen bei Flugverspätungen?

Grundsätzlich ja. Wenn sich Flüge verspäten oder sogar komplett ausfallen, haben Passagiere - gemäß der Europäischen Fluggastverordnung - Anspruch auf eine Entschädigungszahlung. Und dieser Anspruch gilt weiterhin, auch wenn Air Berlin insolvent ist. Bis zu 600 Euro bekommen Passagiere - abhängig von der Dauer, dem Grund der Verspätung und der Flugdistanz.

Was soll ich tun, wenn ich jetzt noch offene Forderungen gegen Air Berlin habe?

"Auf jeden Fall versuchen, sie geltend zu machen", sagt Ronald Schmid, Reiserechtler beim Verbraucherschutzportal Fairplane. Kunden, die von Flugausfällen oder -verspätungen betroffen sind, können ihre Forderungen direkt bei Air Berlin einreichen oder aber Inkasso-Portale wie Fairplane oder Flightright damit beauftragen. Der Vorteil solcher Plattformen: Sie arbeiten mit Juristen zusammen und können auf die Airlines einen größeren Druck ausüben als Einzelpersonen.Fest steht: Dem Kunden entstehen keine Nachteile, wenn er seine Forderungen einreicht. Bei den Portalen etwa fällt eine Provision erst dann an, wenn der Anspruch erfolgreich durchgesetzt wurde.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Darüber kann nur spekuliert werden. Es ist allerdings zu befürchten, dass die Entschädigungszahlungen in der Insolvenzmasse aufgehen und der Kunde am Ende gar kein Geld oder nur einen Teil zurückbekommt. "Air Berlin wird schleppend bis gar nicht bezahlen", schätzt Reiserechtler Schmid. Aufgrund der zahlreichen Verspätungen in den vergangenen Monaten ...

