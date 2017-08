Berlin/Düsseldorf (ots) -



Kurz vor der Bundestagswahl diskutieren vom 13. bis 15. September mehr als 300 Delegierte des Deutschen Apothekertages in Düsseldorf über die Zukunft unseres Gesundheitssystems und unserer Arzneimittelversorgung. Vor welchen Herausforderungen stehen die Apotheken in Deutschland? Wie sehen Apotheker die Zukunft der Branche und ihres eigenen Betriebs? Zusammen mit einem renommierten Institut haben wir Apothekeninhaber zu ihrer beruflichen Situation, aber auch zu ihren Erwartungen an die Gesundheitspolitik befragt. Die Resultate der Untersuchung möchten wir Ihnen in Gestalt des "Apothekenklima-Index 2017" präsentieren. Auch die bis zu 1.800 Kandidaten aller größeren, zur Bundestagswahl antretenden Parteien haben wir über das Projekt "Wahlradar Gesundheit" angeschrieben und zu ihren gesundheitspolitischen Vorstellungen für die nächste Legislaturperiode befragt. Die Ergebnisse der Initiative möchten wir Ihnen ebenfalls vorstellen. Wir laden Sie daher ein zur



Pressekonferenz zum Deutschen Apothekertag 2017 Dienstag, 12. September 2017, 11.00 Uhr Maxhaus - Katholisches Stadthaus, Schulstr. 11, 40213 Düsseldorf Tel. 0211 - 90 102 50, U 71/72/73/83 "Benrather Straße" (Fußweg 5 Min.)



Bitte melden Sie sich bis Freitag, 1. September, für die Pressekonferenz per E-Mail unter presse@abda.de an.



Für den Deutschen Apothekertag können Sie sich zudem unter http://expopharm.de/dat/presseakkreditierung/ akkreditieren.



Wir freuen uns auch über Ihre Teilnahme an diesen Veranstaltungen in Halle 7a, Eingang Nord, Messe Düsseldorf:



- Eröffnung der Messe "expopharm" durch den Vorsitzenden des Deutschen Apothekerverbandes, Fritz Becker, Mittwoch, 13. September, 10.00 Uhr



- Eröffnung des Deutschen Apothekertages durch ABDA-Präsident Friedemann Schmidt und Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, Mittwoch, 13. September, 14.30 Uhr



- Themenforum "Europa und die Gesundheitspolitik: Was war, was ist, was wird?", Donnerstag, 14. September, 14.00 Uhr u.a. mit Klaus Rennert, Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes, und Rolf-Dieter Krause, Journalist



Die Pressestelle befindet sich in Halle 7, Eingang Nord, Messe Düsseldorf, Stockumer Kirchstr. 61, 40474 Düsseldorf (U78: Esprit Arena/Messe Nord). Mehr Informationen unter: www.abda.de/service/term ine/deutscher-apothekertag-und-expopharm-2017/



