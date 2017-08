Liebe Finanzbranche goboersewien ! Ich würde so etwas liebend gerne im Rahmen der Gewinn-Messe in Wien nochmal ermöglichen, ich denke, gute Leute aus der Läuferszene würden beim Organisieren helfen. Ich hab dazu nächste Woche ein Treffen. Wer ist interessiert? Hier mein Blog zum Event, auf den ich mich beziehe, auch die Location (eine U-Bahn-Station von der Reed Messe in Wien) wäre perfekt: http://runplugged.com/2017/08/17/mid_summer_track_night_meine_67k_will_mehr_davon_christian_drastil_via_runplugged_runkit

Den vollständigen Artikel lesen ...