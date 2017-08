Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Ziel des Verbands: Vertretung der Interessen und Zukunftssicherung der Angestellten in steuerberatenden Berufen.



- Besonderes Augenmerk: Die Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung meistern und deren Gefahren in Chancen umwandeln.



- Digital first: Die Nutzung moderner technischer Möglichkeiten ist als Grundsatz sogar in der Satzung festgeschrieben.



- Kostenlose Mitgliedschaft für Auszubildende und Umschüler.



- Rabattaktion zum Start: Wer bis zum 30. September Mitglied wird, muss im ersten Jahr nur den halben Mitgliedsbeitrag zahlen.



Seit heute steht den Angestellten in steuerberatenden Berufen ein eigener Bundesverband offen: Valtaxa tritt an, den Frauen und Männern der Branche eine Stimme zu geben, ihre Interessen zu vertreten und die Berufe in den Kanzleien zukunftssicher fortzuentwickeln. Als Startaktion bietet Valtaxa Schnellentschlossenen ein Bonbon: Wer bis zum 30. September 2017 Mitglied wird, spart die Hälfte des ersten Jahresbeitrags.



Über 200.000 Menschen in Deutschland arbeiten als Angestellte in steuerberatenden Berufen, also in Unternehmen, die - so die etwas sperrige Definition - zur unbeschränkten Hilfeleistung in Steuersachen nach § 3 Steuerberatungsgesetz (StBerG) befugt sind. Also vornehmlich in Steuerkanzleien, aber auch bei Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwälten.



Wo es für die Arbeitgeberseite mit Kammern und Verbänden ausreichende Interessenvertretungen gibt, fehlte diese bisher aufseiten der Arbeitnehmer. Dies hat sich nun geändert.



Am 24. Mai 2017 hat sich in Hannover Valtaxa gegründet, ein Berufsverband speziell für Angestellte in steuerberatenden Berufen. Zu den Gründungsmitgliedern gehören viele Steuerfachangestellte, angestellte Steuerberater, aber auch selbstständige Berufsträger, die ihre Karriere als Steuerfachangestellte begonnen hatten. Ebenso dabei waren Berufsfremde, die anderweitig vertraut mit der Branche sind. Die notarielle Anmeldung zur Eintragung in das Vereinsregister erfolgte im Juni.



Jetzt öffnet sich der Vorhang für die Internetseite des Verbands und somit können Interessenten - selbstverständlich online - beitreten.



Zukunftssicherung für Steuerleute



Valtaxa ist ausschließlich den Interessen seiner ordentlichen Mitglieder verpflichtet. Dazu zählen nicht nur die steuerfachlich orientierten Berufe wie Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte oder Betriebswirte etc., sondern ebenso Kräfte aus dem Sekretariat, aus der IT und natürlich auch angestellte Steuerberater - also alle Angestellten in Unternehmen, die zur unbeschränkten Steuerberatung befugt sind.



Sie alle stehen gemeinsam mit ihren Arbeitgebern vor den großen Herausforderungen der Branche: Digitalisierung und Automation, Fachkräftemangel und demografischer Wandel werden Arbeit und Aufgabenverteilung in den Kanzleien und die dahinterliegenden Geschäftsmodelle gründlich verändern. Valtaxa bietet seinen Mitgliedern erstmals eine zeitgemäße Form, sich zu diesen Themen zu informieren, auszutauschen und zu organisieren.



Digital first



Dies will Valtaxa mit konsequenter Modernität erreichen. Daher ist der Grundsatz zur Nutzung zeitgemäßer Strukturen, Kommunikationsformen und Organisationsmodellen sogar in der Satzung festgeschrieben.



Herzstück des Verbandslebens ist somit folgerichtig ein eigenes soziales Netzwerk. Dort können sich Mitglieder zu Fachfragen austauschen, aber auch zu Karrierethemen und das Private berührenden Aspekten, wie z. B. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Valtaxa setzt dabei auf die Lösung Workplace by Facebook, eine geschlossene Version des vertrauten sozialen Netzwerks.



Als einer der wenigen Berufsverbände bietet Valtaxa zudem Online-Mitgliederversammlungen an und erleichtert so die Teilnahme am Verbandsleben - ohne große Wege oder Kosten für die Mitglieder. Konsequenterweise ist auch der Beitritt nur auf digitalem Weg möglich.



Digitale Werkzeuge sollen auch zur Vermessung des Berufsfeldes beitragen. Eine Studie zur Gehaltssituation und Arbeitszufriedenheit von Kanzleikräften ist bereits in Vorbereitung.



Ebenso steht ein Online-Jobportal auf der Agenda, bei dem durch besondere algorithmische Matchingfunktionen - man fühlt sich dabei ein wenig an Datingbörsen erinnert - besonders gut zusammenpassende Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammenfinden sollen.



Konsequent im Dialog



Neben der ordentlichen Mitgliedschaft für Angestellte in steuerberatenden Berufen bietet Valtaxa auch Mitgliedschaftsarten für Kanzleien und Branchendienstleiter an.



Dies ist dem kooperativen Ansatz von Valtaxa geschuldet. Der Verband sieht die Lösung der aktuellen Herausforderungen nicht im Lagerkampf, sondern in der Zusammenarbeit. Veränderungen können nur aus der Mitte der Unternehmen bewältigt werden. Somit hat Valtaxa ein offenes Ohr für alle Marktteilnehmer, die einen ähnlich ganzheitlichen Ansatz verfolgen und einen starken Stand für Angestellte als Gewinn und nicht als Bedrohung sehen.



Die Arbeitgeberseite, also die Unternehmen, die zur unbeschränkten Steuerberatung befugt sind, können assoziierte Mitglieder werden und so ihr Image als moderne und arbeitnehmerorientierte Arbeitgeber dokumentieren. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund des vorherrschenden Fachkräftemangels ein nennenswerter Vorteil.



Branchendienstleister, wie z. B. Fachverlage, Softwareanbieter und Fortbildungsinstitute etc., können im Rahmen einer Fördermitgliedschaft Zugang zu den angestellten Steuerleuten finden.



Die einzig stimmberechtigte Mitgliedschaft bleibt dabei den ordentlichen Mitgliedern vorbehalten.



Großes Interesse



Als sich Valtaxa kurz nach der Gründung bei Facebook öffentlich präsentiert hat, gab es viele positive Reaktionen und Interessenbekundungen. In kürzester Zeit sprengte die Facebookseite die 1.000 Likes (aktuell ca. 1.300) und über 700 Neugierige haben sich in den Newsletter eingetragen.



Bereits vor Start der offiziellen Mitgliederaufnahme konnte Valtaxa den traditionsreichen Fachverlag NWB aus Herne als Fördermitglied gewinnen. In zahlreichen Nachrichten haben bereits viele Kanzleien ihr Interesse an einer assoziierten Mitgliedschaft bekundet.



Mit dem heutigen Tag können alle Interessenten nun ihre Mitgliedschaft beantragen, bis zum 30. September 2017 sogar zum halben Preis für das erste Jahr. Auszubildende und Umschüler sind beitragsfrei.



--- ZITATE ---



"Die bisherige Resonanz auf die Verbandsgründung war überwältigend. Ob in sozialen Netzwerken oder über persönliche Nachrichten: Für viele Menschen scheint mit Valtaxa ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen zu sein. Wir hoffen darauf, dass Valtaxa die Kräfte aktiviert, ohne die ein Meistern zukünftiger Herausforderungen nicht denkbar ist." Ass. jur. Corinna Groß Dipl.-Finanzwirtin (FH) Vorstandsvorsitzende



"Wir leben in disruptiven Zeiten, die viele hergebrachte Lösungsansätze auf den Kopf stellen - dies betrifft auch, sogar insbesondere die Steuerberatungsbranche. Die Herausforderungen können nur gemeinsam und kooperativ gelöst werden. Dazu ist auch nötig, dass sich die Angestellten in den steuerberatenden Berufen Gehör verschaffen." Cornelia Grewe Steuerfachangestellte, Steuerfachwirtin und Betriebswirtin (VWA) Mitglied des Vorstands



"Erfolgreiche Veränderungen und sichere Schritte in die Zukunft sind nur aus der Mitte der Unternehmen zu lösen - also unter entscheidender Beteiligung der Angestellten. Valtaxa bietet die Grundlage dafür, setzt auf einen Dialog auf Augenhöhe mit den Akteuren der Branche und auf ein konstruktives Miteinander - immer im Sinne seiner Mitglieder." Holger Bodmann Steuerberater und Rechtsanwalt Mitglied des Aufsichtsrats



"NWB ist mit seinen Fachinformationen seit mehr als 70 Jahren den Berufsträgern wie den Angestellten eine verlässliche Hilfe im Kanzleialltag. Valtaxa ist für uns ein wichtiger Weg, um die gesamte Branche auf moderne Art zusammen- und voranzubringen: vom Azubi bis zum Berufsträger, bei fachlichen genauso wie bei beruflichen Themen, online und ganz persönlich. Wir glauben an die Idee von Valtaxa und es war uns wichtig, von Anfang an dabei zu sein." Dr. Felix Friedlaender Geschäftsführer NWB Verlag



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.valtaxa.de.



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: VALTAXA Verband der Angestellten in steuerberatenden Berufen in Deutschland e. V. Claas Beckmann Gehägestraße 20 Q 30655 Hannover Telefon: +49 511 999 711-31 Telefax: +49 511 999 711-99 presse@valtaxa.de