Zürich - An der Schweizer Börse sind am Donnerstag Gewinne ins Trockene gebracht worden. Der Leitindex SMI ist dabei zurück unter die Schwelle von 9'000 Punkten gefallen, nachdem er zu Wochenbeginn noch zu einer Kurserholung angesetzt hatte. Der SMI geriet am Berichtstag von Beginn weg unter Druck, konnte sich im Verlauf des Handels von den Tiefstwerten etwas absetzen, ehe er sich gegen Börsenschluss wieder deutlicher abschwächte. Händlern zufolge bereiten die jüngsten Entwicklungen in der US-Politik den Anlegern Sorgen.

Immer mehr Menschen aus Wirtschaft und Politik hätten sich zuletzt von US-Präsident Donald Trump abgewendet, so ein Händler. Mache das in der eigenen republikanischen Partei Schule, könnten etwa für die Börse wichtige Dossiers wie die Anhebung der Schuldenobergrenze oder die geplante Steuerreform ins Wanken geraten, so die Befürchtung. Ausserdem liess das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Notenbank Fed die Investoren über den künftigen Zinspfad weiterhin im Unklaren.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 1,02% tiefer bei 8'945,40 Punkten und damit nahe am Tagestief. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,97% auf 1'427,23 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,82% auf 10'201,31 Stellen. Von den 30 SMI/SLI-Titeln lagen zu Handelsende bis auf vier alle im Minus.

Die Papiere von Geberit ...

