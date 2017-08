Baden-Baden /Ludwigshafen (ots) -



"odysso - Wissen im SWR" begleitet eine Woche lang die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen / Donnerstag, 28. September, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Sie müssen körperlich und psychisch topfit sein: die Männer und Frauen von der Berufsfeuerwehr. Die Auswahl von Bewerbern ist knallhart, denn die Einsätze fordern viel von der Truppe. Besonders herausfordernd ist der Job in der Metropolregion Mannheim/Ludwigshafen, einem Hotspot der chemischen Industrie. "odysso" hat die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen dort eine Woche lang in 24-Stunden-Schichten begleitet. Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso: Helden für alle Fälle - die Feuerwehr im Dauereinsatz" wird am Donnerstag, 28. September 2017, um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.



Vielfältige Aufgaben der Berufsfeuerwehr Die Feuerwehr kommt nicht nur, wenn es brennt, sie hilft den Bürgern in allen denkbar misslichen Lagen. Sie schneidet Unfallopfer aus dem Auto, stellt Sprengstoffexperten, rettet Menschen aus Hochhäusern, fischt verlorene Autoschlüssel aus dem Gulli oder fängt entlaufene Tiere ein. In dieser Sonderausgabe des SWR Wissenschaftsmagazins "odysso" werden wissenschaftlich-technisches Know-How, Innovationen sowie Tipps zu Brandverhütung für die Zuschauer mit leichter Hand mitgeliefert. Thema ist zudem die Arbeit der Kriminalpolizei, vor allem bei der Brandursachen-Ermittlung. Dazu gibt es Einblicke in das Leben der Feuerwehrleute, ihr Umgang mit Stress, Gefahr - aber auch mit den langen, stillen Nächten im Schichtdienst.



"odysso" - das SWR Wissenschaftsmagazin mit Dennis Wilms Das SWR Wissenschaftsmagazin "odysso" stellt Zusammenhänge her und prüft Erkenntnisse der Forschung kritisch auf ihre Auswirkungen für Mensch, Gesellschaft und Umwelt. "odysso" fragt nach, welche Hoffnungen und welche Gefahren sich hinter Entdeckungen und Entwicklungen der Wissenschaft oder gesellschaftlichen Veränderungen verbergen. Durch die Sendung führt Moderator Dennis Wilms, der neben "odysso" auch die Wissensformate "Planet Wissen" (SWR Fernsehen) und "[W] wie Wissen" (das Erste) präsentiert.



Sendung:



"odysso: Helden für alle Fälle - die Feuerwehr im Dauereinsatz", am Donnerstag, 28. September, 22 Uhr im SWR Fernsehen



