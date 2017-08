SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will für die Bundeswehr pro Jahr drei bis fünf Milliarden Euro mehr ausgeben. Den Bedarf hätten Experten errechnet. Zur größten Armee Europas will er die Bundeswehr aber nicht machen.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will pro Jahr zwischen drei und fünf Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr ausgeben. Das sei der Bedarf, den seine Experten schätzten, sagte Schulz am Donnerstag in einem Interview der Sender Phoenix ...

Den vollständigen Artikel lesen ...