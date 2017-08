Berlin (ots) - Gut fünf Wochen vor der Bundestagswahl hat sich fast die Hälfte der Deutschen noch nicht auf eine Partei festgelegt.



In einer repräsentativen N24-Emnid-Umfrage sagen 47 Prozent der Befragten, sie würden erst kurz vor der Wahl entscheiden, bei welcher Partei sie ihr Kreuz setzen werden.



31 Prozent der Deutschen geben an, sie würden als Stammwähler auch diesmal "ihrer" Partei ihre Stimme geben. Weitere 8 Prozent bezeichnen sich als Wechselwähler, die sich aber für diese Wahl schon festgelegt hätten.



Als "Wunschkoalition" nennen 19 Prozent der Befragten ein Bündnis der Union mit der FDP. 15 Prozent der Deutschen präferieren eine Neuauflage der Großen Koalition, 14 Prozent bevorzugen Rot-Rot-Grün. Rot-Grün wünschen sich 12 Prozent der Wähler. Eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Bündnis 90/Die Grünen favorisieren nur 7 Prozent der Befragten.



Feldzeit: 16.08.2017 Befragte: ca. 1.000



