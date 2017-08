BARCELONA (dpa-AFX) - Die Polizei in Barcelona behandelt den Zwischenfall auf der Flaniermeile Las Ramblas wie einen Terroranschlag. Sie könnten aber derzeit noch nicht sicher sagen, was genau passiert sei, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Zwischenfall im Zentrum von Barcelona, bei dem ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast ist, hat es nach Polizeiangaben Tote und Verletzte gegeben. Ein Großaufgebot suche nach dem Täter./cfn/DP/men

