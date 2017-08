(Vierter Abschnitt korrigiert - keine gemeinsame Wartung) Bern (awp/sda) - Der Berner Kantonsregierung geht das Gezänk zwischen der SBB und der BLS um Konzessionen im Bahnfernverkehr zu weit. Nun soll der Bund die Sache in die Hand nehmen und einen konstruktiven Prozess aufgleisen. In einem Schreiben an Bundespräsidentin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...