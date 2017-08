Köln (ots) - WDR 2 schaltet in der neuen Bundesliga-Saison wieder live zu allen Partien der 1. Bundesliga. Herz der Radio-Berichterstattung im WDR ist die Sendung "WDR 2 Liga Live" am Samstag (14.00 - 18.00 Uhr) mit Sven Pistor am Mikrofon. Auch die Highlights der übrigen Erstliga-Spiele am Freitag, Sonntag und Montag bekommen Fußballfans bei WDR 2 zuverlässig live serviert. Darüber hinaus werden die Nachrichtensendungen von WDR 2, WDR 3, WDR 4 und WDR 5 künftig in die Fußball-Berichterstattung einbezogen: Wann immer in der 1. und 2. Bundesliga ein Club aus NRW spielt, schalten die Nachrichten live ins Stadion. Das Team um WDR-Hörfunk-Sportchefin Sabine Töpperwien ist Samstag für Samstag auch für die legendäre Bundesliga-Konferenz verantwortlich, die in den ARD-Radiowellen bundesweit bis zu 8 Mio. Hörer in ihren Bann zieht. Zum Saisonstart freuen sich die Reporter auf eine neue Herausforderung: Durch den Video-Beweis bekommt der bekannte Ruf "Tor in Dortmund, Hamburg oder München" eine neue Komponente. Möglicherweise korrigieren die Schiedsrichter-Teams in den Stadien direkt nach Ansicht der Videobilder ihre Entscheidung. "Wir werden trotzdem nicht mit unserem emotionalen Tor-Ruf warten", sagt "Liga Live"-Reporter Holger Dahl, "wenn der Video-Schiedsrichter eingreift, ist es unser Job, das den Hörern anschaulich zu vermitteln." Auch WDR 2 Fußballmoderator Sven Pistor ist gespannt auf die Neuerung: "Radio ist Emotion und das Eingreifen des Video-Assistenten wird sicher auch bei uns emotional diskutiert werden." Eine Analyse der Freitags- und Samstagsspiele sowie Interviews zum Spieltag gibt es auch bei WDR 5 im "Sportecho" (Samstag, 18.05 - 18.30 Uhr). Zusätzlich wird dort ein Thema aus der aktuellen "sport inside"-Sendung, dem preisgekrönten Hintergrundmagazin des WDR Fernsehens, zu hören sein. Außer im Radio präsentiert das WDR-Sportteam auch auf anderen Kanälen Bundesliga- und Sport-News. Eine laufend aktualisierte "Sportschau in 100 Sekunden" können die Nutzer von sprachgesteuerten Geräten ab sofort rund um die Uhr abrufen. Sven Pistor und sein Team schauen am Freitagmorgen im Podcast "WDR 2 Bundesliga ToGo" auf den bevorstehenden Bundesliga-Spieltag - zu beziehen auf WDR2.de und über die üblichen Podcast-Portale. Weitere laufend aktualisierte Bundesliga- und Sportberichte aus NRW gibt es unter: www.wdr.de/sport



