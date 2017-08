Nach dem Terroranschlag in Barcelona sucht die Polizei mindestens einen Verdächtigen. Der Mann mit dem Namen Driss O. soll den Kleintransporter angemietet haben, der am Nachmittag gegen 17 Uhr in Barcelona in eine Menschenmenge gerast war.

Dabei hatte es Tote und Verletzte gegeben. Der Radiosender Cadena SER sprach unter Berufung auf Polizeikreise von mindestens 13 Toten. Der Innenminister der autonomen Region Katalonien sagte gegen 19 Uhr, er könne lediglich ein Todesopfer und 32 Verletzte bestätigen. Vertreter der Sicherheitskräfte und der Stadt Barcelona bildeten einen Krisenstab.

Größere Festveranstaltungen für den Abend wurden ausgesetzt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Menschenansammlungen zu meiden und der Gegend rund um den Tatort an der "La Rambla" fern zu bleiben. Insgesamt blieb die Lage lange unübersichtlich. Zwischenzeitlich meldeten Sicherheitskräfte, ein zweites Fahrzeug aufgespürt zu haben, das in den Anschlag verwickelt gewesen sein soll.