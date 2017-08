Er galt als Wunderknabe der deutschen Wirtschaft, legte zwei Pleiten hin und feierte zwei Comebacks. Nun muss er wieder kämpfen - und gibt sich siegessicher. Ein Besuch bei Deutschlands umstrittenstem Investor.

Er stürmt in den Besprechungsraum. 16. Etage, Handelszentrum, Berlin Friedrichstraße. Kräftiger Händedruck, korrekter Krawattenknoten, kurze Begrüßung. Sorry für die Verspätung, er komme gerade aus Braunschweig, sagt Lars Windhorst. Kaum hat er seine beiden Handys auf den langen Tisch gelegt, surrt schon das erste. "Yes", meldet sich Windhorst und wendet sich zum Telefonieren der breiten Fensterfront zu. Vor ein paar Minuten hat ein Wolkenbruch die Stadt in Moll getaucht. Nun kämpft sich die Abendsonne wieder durch und lässt die Reichstagskuppel glänzen. Ein Bild wie von Windhorsts Öffentlichkeitsarbeitern bestellt.

Schon als Jugendlicher verkaufte er Computer, machte Millionenumsätze und avancierte zum Shootingstar der deutschen Wirtschaft, als ihn Altkanzler Helmut Kohl zu einem Staatsbesuch nach Vietnam mitnahm und mit ihm auf Fotos posierte. Windhorst, das "Wunderkind". Aus dem dann in den Augen mancher später Windhorst, der "Windbeutel" wurde. Denn Millionenpleiten, Skandale und ein Flugzeugabsturz folgten.

Doch bis heute hat sich der Jungmanager immer wieder berappelt, findet stets neue Finanziers, die ihm vertrauen: Windhorst, der personifizierte Turnaround. Zumindest schien es in den vergangenen Jahren so, als er mit seiner Investmentfirma Sapinda von London, Berlin und Monaco aus mehr Geld bewegte als je zuvor. In diesen Tagen aber muss er wieder kämpfen. Einige Geschäfte von Sapinda laufen nicht so, wie Windhorst das geplant hatte. Nachrichten über unbezahlte Rechnungen und eingefrorene Konten machten die Runde, sein Privatjet sei gepfändet worden, raunten Londoner Kreise erst diese Woche wieder in der "Financial Times". Windhorst dementiert. Doch unabhängig davon, ist es für ihn derzeit so brenzlig wie lange nicht mehr. Hat sich der Hochrisikospieler verzockt? "I'll call you back", sagt Windhorst ins Handy, legt auf und ist plötzlich voll da.

WirtschaftsWoche: Herr Windhorst, Bordeaux oder Riesling?Lars Windhorst: Bordeaux-Weine, die sind vielschichtiger.

Yoga oder laufen?Laufen, jeden Tag. Yoga mache ich nur noch selten.

Monaco oder Berlin?Berlin. Das ist für mich die faszinierendste Stadt Deutschlands, voll mit Emotionen und Erinnerungen.

Jackpot oder neue Pleite?Weder noch. Beides ist ungesund. Ein Jackpot hat zu viel mit Glück zu tun, damit kommt man auf Dauer nicht weit, sondern mit Disziplin, harter Arbeit, Beständigkeit und Fokussierung. Wenn dann noch eine Portion Glück dazukommt, ist es gut. Aber darauf baue ich mein Geschäft nicht auf. Ich möchte mir meinen Erfolg erarbeiten. Das fühlt sich besser an als ein zufälliger Gewinn.

Zuletzt schien die Pleite ohnehin näher. Sie wurden gleich von mehreren Geschäftspartnern wegen offener Forderungen in Millionenhöhe verklagt.Das hört sich viel dramatischer an, als es war.

Blufft er? Tatsächlich klang der juristische Ärger um Windhorst weniger nach überschaubarer Liquiditätslücke als nach finanzieller Nahtoderfahrung. Es soll um insgesamt 220 Millionen Euro gehen. Vor allem eine Klage der Romanello Financial Corp. setzte ihm zu. Dabei ging es um Sapinda-Anleihen, die Romanello gekauft hatte. Das investierte Geld samt Zinsen sollte Romanello von Windhorst zurückbekommen. Doch der hielt die verabredeten Fristen offenbar nicht ein. Am 29. Juni gab der High Court in London der Romanello-Klage statt. Damit hätte das Unternehmen in mehreren Ländern beantragen können, Windhorsts Konten und Besitz einfrieren zu lassen.

Der Streit mit Romanello

Die "Financial Times" berichtete, Romanello hätte bereits Kunstgegenstände, teure Weine und Ihren Jet sicherstellen lassen. Wie wollen Sie die Krise lösen? Nicht alles, was Sie über mich lesen können, entspricht der Realität. Die Probleme sind bereits gelöst. Wir haben den Streit mit Romanello beigelegt. Es wurden weder Konten eingefroren noch Dinge beschlagnahmt. Auch bei anderen Auseinandersetzungen kommen wir voran. 80 bis 90 Prozent der offenen Forderungen haben wir bereits beglichen. Ich gehe davon aus, dass wir bis zum Ende des Quartals auch den Rest unter Dach und Fach bekommen werden. Spätestens Ende September ist dann alles vom Tisch.

Warum kam es zu den Problemen?Die Details sind vertraulich. Nur so viel: Sapinda ist unter anderem bei mehreren Öl- und Kohleunternehmen investiert. 2015 gab es einen Einbruch am Rohstoffmarkt, die Börsenkurse unserer Beteiligungen fielen. Dadurch entstand erheblicher Abschreibungsbedarf, und unsere Liquiditätslage verschlechterte sich. Ich habe dann versucht, zusätzliche, starke Finanzpartner in die Gruppe ...

