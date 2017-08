US-Präsident Donald Trump hat den Terroranschlag in Barcelona verurteilt. "The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help", teilte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

"Be tough & strong, we love you!", ergänzte der US-Präsident. Am Nachmittag war ein Kleintransporter auf der bekannten Touristenmeile "La Rambla" in eine Menschenmenge gerast. Dabei waren nach unterschiedlichen Medienberichten mehrere Personen getötet und über 30 verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde am Abend festgenommen.