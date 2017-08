Barcelona - Bei einem Terroranschlag mit einem Lieferwagen auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas hat es am Donnerstagabend nach offiziellen Angaben mindestens 13 Tote und über 50 Verletzte gegeben. Die Polizei bestätigte, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt habe. Demnach war ein Lieferwagen im Zentrum der Stadt in eine Menschenmenge gerast. Man könne derzeit noch nicht sicher sagen, was genau passiert sei, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Ein Grossaufgebot suche nach dem Täter oder den Tätern. Inzwischen wurde eine Person festgenommen. Unklar ist, ob es sich um den Fahrer des Lieferwagens handelt. Innenminister Forn sagte weiter, zu dem Anschlag habe sich zunächst niemand bekannt.

Die Beamten waren mit einem grossen Aufgebot am Ort und forderten die Bevölkerung auf, die Region zu meiden. Zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Viele Menschen liefen in Panik über die Strassen. Naheliegende U-Bahn-Stationen und andere öffentliche Verkehrsmittel seien geschlossen worden, hiess es.

Fotos von Anwohnern im Internet zeigten Leichen am Strassenrand. Augenzeugen berichteten, der Lieferwagen sei mit hohem Tempo näher gekommen, die Menschen hätten geschrien und sich in Hauseingängen und Geschäften in Sicherheit gebracht. Die betroffene Gegend um die Flaniermeile Las Ramblas wurde weiträumig abgesperrt.

Augenzeugen sprachen im staatlichen spanischen Fernsehen von einem Einzeltäter, der Anfang 20 gewesen sein soll. Der weisse Lieferwagen sei ungebremst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...