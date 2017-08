TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 08/17/17 -- The common shares of CannTrust Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com.

CannTrust™, since its inception in 2014, has led the Canadian market in producing pharmaceutically standardized product. As a federally regulated licensed producer, CannTrust™ brings more than 40 years of pharmacy and healthcare experience to the medical cannabis industry. CannTrust™ currently operates a 50,000 square foot state-of-the-art hydroponic facility in Vaughan, Ontario and is upgrading a 430,000 square foot cultivation facility in the Niagara region.

L'inscription a la cote de CSE des actions ordinaires de CannTrust Holdings Inc. a ete approuvee.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com.

CannTrust™, depuis sa creation en 2014, a conduit le marche canadien a produire des produits pharmaceutiquement standardises. En tant que producteur agree sous reglementation federale, CannTrust™ apporte plus de 40 ans d'experience en pharmacie et en soins de sante a l'industrie medicale du cannabis. CannTrust™ exploite actuellement une installation hydroponique a la fine pointe de la technologie de 50 000 pieds carres a Vaughan, en Ontario, et met a niveau une installation de culture de 430 000 pieds carres dans la region de Niagara.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: CannTrust Holdings Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): TRST ---------------------------------------------------------------------------- Price (Special Warrants)/Prix: $2.00/2,00 $ ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and 86 862 799 outstanding/ Titres emis et en circulation: ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for 5 164 188 issuance/ Titres reserves pour emission: ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Life Sciences/Sciences biologiques ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 137800 20 7 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA137800 20 7 7 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: 100 ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date de negociation: August 21, 2017/Le 21 aout 2017 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice December 31/Le 31 decembre financier: ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company ----------------------------------------------------------------------------

Contacts:

Canadian Securities Exchange (CSE)

Listings

(416) 367-7340

Listings@thecse.com

www.thecse.com