Essen (ots) - Nizza, Berlin, Stockholm, London, nun Barcelona: Hört das nicht irgendwann einmal auf, fragen wir uns in der Hilflosigkeit, die uns in solchen Momenten befällt. Zu befürchten ist: So schnell nicht.



Zu verführerisch ist die Einfachheit dieses tödlichen Unterfangens für den Terrorismus. Man rast mit einem Lastwagen oder einem Auto in die Menge und tötet Menschen. Man stürmt ein Lokal und schießt um sich. Das Risiko, bei der Vorbereitung erwischt zu werden, ist weitaus geringer, als plante man einen Sprengstoffanschlag.



Die Primitivität solcher Attacken ist neben der Skrupellosigkeit der Angreifer zur gefährlichsten Waffe des Terrors geworden. Die Geheimdienste verhindern manches - das aber lässt sich kaum vorhersehen.



Dass sich die Terroristen Metropolen aussuchen, die Millionen Touristen jährlich anlocken, ist Teil des teuflischen Plans, das Gift der Angst über den Globus zu verteilen. Und so trotzig morgen wieder die "Jetzt-erst-recht"-Parolen skandiert werden, die Beteuerungen, man werde sich nicht unterkriegen lassen: Der Terror verändert unser Leben, das lässt sich nicht mehr bestreiten.



