Regensburg (ots) - Der Abstiegskampf rund um den strauchelnden Dino aus Hamburg war ja recht amüsant in den vergangenen Jahren. Die Fußball-Fans lechzen aber nach mehr Spannung im Rennen um die Meisterschaft. Für die Bundesliga, und auch für die Bayern selbst, wäre es wünschenswert, wenn sich der Rekordmeister aus München mal wieder wirklich strecken muss auf dem Weg zum sechsten Meistertitel in Serie.



Das Image der deutschen Beletage leidet auf Dauer unter der Münchner Dominanz. Schlagkräftige Konkurrenten würden die Bundesliga in vielerlei Hinsicht beleben. Auch für die Bayern ist es nicht von Vorteil, wenn sie sich bald die Meisterschale unter den Christbaum legen können. Manchen Star zieht es da, abgesehen von den üppigen Salären, schon eher auf die Insel, wo es vorne zur Sache geht. Die Bundesliga-Fans lechzen nach Spannung, die Bayern-Fans nach dem Henkelpott. Auch mit Blick auf die Ambitionen der Münchner auf der europäischen Bühne ist das bajuwarische Auslaufen in der Liga vor großen Auftritten in der K.o.-Phase der Champions League sicher nicht von Vorteil.



In einer "Meister-Umfrage" setzte nur ein Coach nicht auf die Bayern: Leverkusens Heiko Herrlich tippte auf Dortmund. Der Ex-Jahn-Coach und sein Team sind zum Auftakt sicher für eine Überraschung gut gegen die Münchner. Denn der Bayern-Express wird etwas brauchen, um Fahrt aufzunehmen, am Ende aber wohl wieder als Erster ins Ziel rasen.



