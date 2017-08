Nach dem Terroranschlag in Barcelona ist eine Person bei einer Verfolgungsjagd erschossen worden. Zuvor hatte der Mann eine Polizeikontrolle durchbrochen.

Dabei wurden zwei Polizisten verletzt, einer von ihnen am Fuß. Ein weiterer verdächtiger Mann wurde am Abend von Sicherheitskräften festgenommen, die wie Behörden bestätigten. Am Nachmittag war gegen 17 Uhr ein Kleintransporter auf der bekannten Touristenmeile "La Rambla" in eine Menschenmenge gerast. Laut Augenzeugenberichten soll das Fahrzeug beschleunigt haben und sei im Zick-Zack-Kurs gefahren, um so viele Menschen wie möglich zu überfahren.

Dabei waren mindestens 13 Menschen getötet und 50 verletzt worden, wie die Polizei am Abend bestätigte.