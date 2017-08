Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat für die nächste Wahlperiode eine "neue Konzentration auf die Wirtschaftspolitik" gefordert und Vizekanzler Sigmar Gabriel kritisiert. "Der Bundeswirtschaftsminister muss wieder Anwalt der vernünftigen Belange der Wirtschaft werden - insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen", schrieb Kauder in einem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe). Vizekanzler Sigmar Gabriel sei als Bundeswirtschaftsminister "vor allem mit der Durchsetzung des SPD-Programms in der Koalition beschäftigt" gewesen. Die Einstellung "erst die Partei, dann das Land" müsse sich wieder ändern, erklärte Kauder.



