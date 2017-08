Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat eine bessere Absetzbarkeit von Firmen-Ausgaben für Forschung und Entwicklung angekündigt. "Denkbar ist, junge Unternehmen über Steuergutschriften zu begünstigen", schrieb Kauder in einem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Freitagausgabe). Das würde nach seiner Darstellung bedeuten, dass sie selbst in Verlustjahren eine gewisse steuerliche Erstattung ihrer Forschungs-Aufwendungen bekämen.



