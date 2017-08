BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' (Berlin) zu Lufthansa und Air Berlin:

Die Verhandlungen über die Aufteilung der Erbmasse von Air Berlin sind offenbar bereits weit fortgeschritten. Entscheidend ist aus Sicht der Kunden nicht, wer am Ende wie viele Flugzeuge übernimmt - die sind ohnehin nur geleast. Sondern, ob Lufthansa-Konkurrenten so viele Flugrechte erhalten, dass den Kunden eine echte Wahl unter den Anbietern bleibt, und das an jedem deutschen Großflughafen. Kartellamtschef Mundt hat versprochen, sich das genau anzuschauen. Daran wird man ihn stärker messen als am Kampf um Tengelmann. Wir brauchen keinen nationalen Champion am Himmel. Sondern Wettbewerb.

